(Кваченкова) Прасковья Васильева
Место рождения
Дата рождения29.10.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
29.10.1861 ст.
Запись №27 Оного же селения (Карантинного) государственный крестьянин Василий Адрианов Кваченков и законная жена его Ольга Иванова; оба православного вероисповедания
Крещение
05.11.1861 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: оного же селения государственный крестьянин Алексей Гаврилов Севастьянов и жена оного же селения государственного крестьянина Адриана Петрова Кваченкова Матрена Кондратьева Таинс... Показать все
Смерть
Неизвестно