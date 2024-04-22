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(Кваченкова) Прасковья Васильева

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

29.10.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1861 ст.

Отец: Кваченков Василий Андриянов

Мать: Кваченкова Ольга Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №27 Оного же селения (Карантинного) государственный крестьянин Василий Адрианов Кваченков и законная жена его Ольга Иванова; оба православного вероисповедания
Крещение
05.11.1861 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: оного же селения государственный крестьянин Алексей Гаврилов Севастьянов и жена оного же селения государственного крестьянина Адриана Петрова Кваченкова Матрена Кондратьева Таинс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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