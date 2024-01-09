Кваченкова (Малышева) Матрена Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Малышева) Матрена Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Малышев Кондратий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.07.1826 ст.

Муж: Кваченков Андриян Петров

Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №17 Астраханского уезда, Карантинного селения, государственный крестьянин Андреян Петров Кваченков, после умершего Астраханского мещанина Кондратея Иванова Малышева с дочерью его родною, девиц... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1827 ст.

Сын: Кваченков Александр Андриянов

Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров

Запись №105 Карантинного селения (у) государственного крестьянина Андреяна Петрова Кваченкова родился сын Александр
Рождение ребёнка
14.01.1830 ст.

Сын: Кваченков Василий Андриянов

Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1832 ст.

Дочь: Мария Андриянова

Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №30 Двадцать шестого числа Марта, Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Андреяна Петрова Кваченкова и законной жены его Матрены Кондратьевой родилась дочь Ма... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1833 ст.

Дочь: Анастасия Андриянова

Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №60 Двадцать перовго числа, Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Андреяна Петрова Кваченкова и законной жены его Матрены Кондратьевой родилась дочь Анастаси... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1839 ст.

Сын: Кваченков Григорий Андриянов

Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №7 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Адриан Петров Кваченков и законная жена его Матрена Кондратова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
08.06.1841 ст.

Дочь: Севастьянова Аграфена Андриянова

Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №37 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Адриан Петров Кваченков и законная его жена Матрена Кондратиева; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Кваченков Иван Андриянов

Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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