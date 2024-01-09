Кваченкова (Малышева) Матрена Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810 ст.
Отец: Малышев Кондратий Иванов
Бракосочетание
23.07.1826 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №17 Астраханского уезда, Карантинного селения, государственный крестьянин Андреян Петров Кваченков, после умершего Астраханского мещанина Кондратея Иванова Малышева с дочерью его родною, девиц... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1827 ст.
Сын: Кваченков Александр Андриянов
Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров
Запись №105 Карантинного селения (у) государственного крестьянина Андреяна Петрова Кваченкова родился сын Александр
Рождение ребёнка
14.01.1830 ст.
Сын: Кваченков Василий Андриянов
Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров
Рождение ребёнка
26.03.1832 ст.
Дочь: Мария Андриянова
Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров
Запись №30 Двадцать шестого числа Марта, Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Андреяна Петрова Кваченкова и законной жены его Матрены Кондратьевой родилась дочь Ма... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1833 ст.
Дочь: Анастасия Андриянова
Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров
Запись №60 Двадцать перовго числа, Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Андреяна Петрова Кваченкова и законной жены его Матрены Кондратьевой родилась дочь Анастаси... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1839 ст.
Сын: Кваченков Григорий Андриянов
Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров
Запись №7 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Адриан Петров Кваченков и законная жена его Матрена Кондратова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
08.06.1841 ст.
Дочь: Севастьянова Аграфена Андриянова
Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров
Запись №37 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Адриан Петров Кваченков и законная его жена Матрена Кондратиева; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Андриян Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно