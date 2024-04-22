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(Кваченкова) Мария Андриянова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

26.03.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1832 ст.

Отец: Кваченков Андриян Петров

Мать: Кваченкова Матрена Кондратьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №30 Двадцать шестого числа Марта, Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Андреяна Петрова Кваченкова и законной жены его Матрены Кондратьевой родилась дочь Ма... Показать все
Крещение
03.04.1832 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил священник Александр Григорьев Дубовский. При крещении был причетник Василий Петров Новопавловский Восприемниками были: Астраханского уезда, Карантинного селе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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