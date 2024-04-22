Севастьянова (Кваченкова) Аграфена (Агриппина) Андриянова
Место рождения
Дата рождения08.06.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
08.06.1841 ст.
Запись №37 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Адриан Петров Кваченков и законная его жена Матрена Кондратиева; оба православного исповедания
Крещение
15.06.1841 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Степан Корнеев Шапошников и жена Астраханской губернии города Енотаевска мещанина Василия Кузьмина Иванова Елена Михайлова Таинство крещения совершал Иерей В... Показать все
Бракосочетание
05.11.1858 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №9 Жених Карантинного селения государственный крестьянин Алексей Гаврилов Севастьянов; православного исповедания, холост, 23 года и того ж селения крестьянина Адриана Петрова Кваченкова дочь А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно