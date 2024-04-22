Севастьянова (Кваченкова) Аграфена (Агриппина) Андриянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Кваченкова) Аграфена (Агриппина) Андриянова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

08.06.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1841 ст.

Отец: Кваченков Андриян Петров

Мать: Кваченкова Матрена Кондратьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №37 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Адриан Петров Кваченков и законная его жена Матрена Кондратиева; оба православного исповедания
Крещение
15.06.1841 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Степан Корнеев Шапошников и жена Астраханской губернии города Енотаевска мещанина Василия Кузьмина Иванова Елена Михайлова Таинство крещения совершал Иерей В... Показать все
Бракосочетание
05.11.1858 ст.

Муж: Севастьянов Алексей Гаврилов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №9 Жених Карантинного селения государственный крестьянин Алексей Гаврилов Севастьянов; православного исповедания, холост, 23 года и того ж селения крестьянина Адриана Петрова Кваченкова дочь А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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