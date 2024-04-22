Севастьянов Алексей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения16.03.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1835 ст.
Крещение
24.03.1835 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1858 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №9 Жених Карантинного селения государственный крестьянин Алексей Гаврилов Севастьянов; православного исповедания, холост, 23 года и того ж селения крестьянина Адриана Петрова Кваченкова дочь А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно