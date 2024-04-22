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Севастьянов Алексей Гаврилов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

16.03.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
24.03.1835 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1858 ст.

Жена: Севастьянова Аграфена Андриянова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №9 Жених Карантинного селения государственный крестьянин Алексей Гаврилов Севастьянов; православного исповедания, холост, 23 года и того ж селения крестьянина Адриана Петрова Кваченкова дочь А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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