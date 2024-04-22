Кваченков Григорий Андриянов
Место рождения
Дата рождения18.01.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.01.1839 ст.
Запись №7 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Адриан Петров Кваченков и законная жена его Матрена Кондратова; оба православного вероисповедания
Крещение
22.01.1839 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханской губернии, Енотаевского уезда, Никольского селения государственный крестьянин Никита Степанов Гусев и жена Карантинного селения государственного крестьянина Василия Пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно