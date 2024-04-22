Кваченков Григорий Андриянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКваченков Григорий Андриянов

Кваченков Григорий Андриянов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

18.01.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1839 ст.

Отец: Кваченков Андриян Петров

Мать: Кваченкова Матрена Кондратьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №7 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Адриан Петров Кваченков и законная жена его Матрена Кондратова; оба православного вероисповедания
Крещение
22.01.1839 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханской губернии, Енотаевского уезда, Никольского селения государственный крестьянин Никита Степанов Гусев и жена Карантинного селения государственного крестьянина Василия Пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close