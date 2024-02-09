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Кваченков Иван Андриянов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

19.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: Кваченков Андриян Петров

Мать: Кваченкова Матрена Кондратьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
?.11.1877 ст.

Сын: Кваченков Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1884 ст.

Дочь: Феодосья Иванова

Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №29 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и жена его Любовь Лукьянова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.09.1886 ст.

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1888 ст.

Сын: Кваченков Павел Иванов

Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.

Дочь: Ираида Иванова

Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №45 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и жена его Любовь Лукьянова; оба православные
Рождение ребёнка
03.01.1894 ст.

Сын: Кваченков Гордей Иванов

Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №6 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и законная жена его Любовь Лукианова; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кваченкова Любовь Лукьянова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
19.08.1905 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от удушья
Похороны
20.08.1905 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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