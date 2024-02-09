Кваченков Иван Андриянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смерти19.08.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.
Рождение ребёнка
?.11.1877 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова
Рождение ребёнка
28.05.1884 ст.
Дочь: Феодосья Иванова
Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова
Запись №29 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и жена его Любовь Лукьянова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.09.1886 ст.
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова
Рождение ребёнка
22.12.1888 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.
Дочь: Ираида Иванова
Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова
Запись №45 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и жена его Любовь Лукьянова; оба православные
Рождение ребёнка
03.01.1894 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Любовь Лукьянова
Запись №6 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и законная жена его Любовь Лукианова; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1905 ст.
Причина смерти: от удушья
Похороны
20.08.1905 ст.