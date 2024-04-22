(Кваченкова) Ираида (Ироида) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кваченкова) Ираида (Ироида) Иванова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

20.09.1891 ст.

Дата смерти

02.08.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1891 ст.

Отец: Кваченков Иван Андриянов

Мать: Кваченкова Любовь Лукьянова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №45 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и жена его Любовь Лукьянова; оба православные
Крещение
28.09.1891 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Карантинного селения крестьянин Матвей Анисимов Семенов и того же селения крестьянка Екатерина Павлова Алексеева Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов с дьяконом... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Похороны
02.08.1892 ст.
Смерть
02.08.1892 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от поноса
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