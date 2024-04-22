(Кваченкова) Ираида (Ироида) Иванова
Место рождения
Дата рождения20.09.1891 ст.
Дата смерти02.08.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1891 ст.
Запись №45 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и жена его Любовь Лукьянова; оба православные
Крещение
28.09.1891 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Карантинного селения крестьянин Матвей Анисимов Семенов и того же селения крестьянка Екатерина Павлова Алексеева Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов с дьяконом... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Похороны
02.08.1892 ст.
Смерть
02.08.1892 ст.
Причина смерти: от поноса