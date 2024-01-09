Кваченкова Любовь Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова Любовь Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1877 ст.

Сын: Кваченков Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Кваченков Иван Андриянов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1884 ст.

Дочь: Феодосья Иванова

Отец ребёнка: Кваченков Иван Андриянов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №29 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и жена его Любовь Лукьянова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.09.1886 ст.

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Кваченков Иван Андриянов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1888 ст.

Сын: Кваченков Павел Иванов

Отец ребёнка: Кваченков Иван Андриянов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.

Дочь: Ираида Иванова

Отец ребёнка: Кваченков Иван Андриянов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №45 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и жена его Любовь Лукьянова; оба православные
Рождение ребёнка
03.01.1894 ст.

Сын: Кваченков Гордей Иванов

Отец ребёнка: Кваченков Иван Андриянов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №6 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и законная жена его Любовь Лукианова; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кваченков Иван Андриянов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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