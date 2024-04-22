(Кваченкова) Феодосья Иванова
Место рождения
Дата рождения28.05.1884 ст.
Дата смерти06.07.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1884 ст.
Запись №29 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и жена его Любовь Лукьянова; оба православного вероисповедания
Крещение
03.06.1884 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же селения крестьяне Петр Максимов Пополитов и Екатерина Павлова Алексеева Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов и исправляющий должность псаломщика Петр Сл... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Похороны
06.07.1892 ст.
Смерть
06.07.1892 ст.
Причина смерти: от поноса