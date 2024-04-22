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Кваченков Гордей (Гордий) Иванов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

03.01.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1894 ст.

Отец: Кваченков Иван Андриянов

Мать: Кваченкова Любовь Лукьянова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №6 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и законная жена его Любовь Лукианова; оба православные
Крещение
09.01.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Карантинного селения крестьяне: Михаил Николаев Пономарев и Екатерина Павлова Алексеева Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с псаломщиком Петром Сластушенским и дьяко... Показать все
Бракосочетание
06.07.1912 ст.

Жена: Кваченкова Анна Алексеева

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №13 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков; православный, первым браком, 18 лет и Саратовской губернии, Петровская мещанка Анна Алексеева Паташникова; православная, первым браком... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1913 ст.

Дочь: Таисия Гордеевна

Мать ребёнка: Кваченкова Анна Алексеева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
30.01.1915 ст.

Сын: Кваченков Василий Гордеевич

Мать ребёнка: Кваченкова Анна Алексеева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №15 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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