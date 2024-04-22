Кваченков Гордей (Гордий) Иванов
Место рождения
Дата рождения03.01.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1894 ст.
Запись №6 Карантинного селения крестьянин Иван Адрианов Кваченков и законная жена его Любовь Лукианова; оба православные
Крещение
09.01.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Карантинного селения крестьяне: Михаил Николаев Пономарев и Екатерина Павлова Алексеева Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с псаломщиком Петром Сластушенским и дьяко... Показать все
Бракосочетание
06.07.1912 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №13 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков; православный, первым браком, 18 лет и Саратовской губернии, Петровская мещанка Анна Алексеева Паташникова; православная, первым браком... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1913 ст.
Дочь: Таисия Гордеевна
Мать ребёнка: Кваченкова Анна Алексеева
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
30.01.1915 ст.
Сын: Кваченков Василий Гордеевич
Мать ребёнка: Кваченкова Анна Алексеева
Запись №15 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно