(Кваченкова) Таисия Гордеевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
06.05.1913 ст.
Отец: Кваченков Гордей Иванов
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Крещение
08.05.1913 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: местный крестьянин Николай Иванов Кваченков и Пензенская мещанка Анастасия Алексеева Куприанова Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с псаломщиком Константином... Показать все
Смерть
Неизвестно