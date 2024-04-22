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(Кваченкова) Таисия Гордеевна

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

06.05.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1913 ст.

Отец: Кваченков Гордей Иванов

Мать: Кваченкова Анна Алексеева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Крещение
08.05.1913 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: местный крестьянин Николай Иванов Кваченков и Пензенская мещанка Анастасия Алексеева Куприанова Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с псаломщиком Константином... Показать все
Смерть
Неизвестно
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