Кваченкова (Паташникова) Анна Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Бракосочетание
06.07.1912 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №13 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков; православный, первым браком, 18 лет и Саратовской губернии, Петровская мещанка Анна Алексеева Паташникова; православная, первым браком... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1913 ст.
Дочь: Таисия Гордеевна
Отец ребёнка: Кваченков Гордей Иванов
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
30.01.1915 ст.
Сын: Кваченков Василий Гордеевич
Отец ребёнка: Кваченков Гордей Иванов
Запись №15 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно