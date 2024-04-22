Кваченкова (Паташникова) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Паташникова) Анна Алексеева

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.07.1912 ст.

Муж: Кваченков Гордей Иванов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №13 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков; православный, первым браком, 18 лет и Саратовской губернии, Петровская мещанка Анна Алексеева Паташникова; православная, первым браком... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1913 ст.

Дочь: Таисия Гордеевна

Отец ребёнка: Кваченков Гордей Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Рождение ребёнка
30.01.1915 ст.

Сын: Кваченков Василий Гордеевич

Отец ребёнка: Кваченков Гордей Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №15 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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