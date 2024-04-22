Кваченков Василий Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКваченков Василий Гордеевич

Кваченков Василий Гордеевич

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

30.01.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1915 ст.

Отец: Кваченков Гордей Иванов

Мать: Кваченкова Анна Алексеева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №15 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Крещение
03.02.1915 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Николай Иванов Кваченков и девица Александра Гавриилова Кваченкова Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с псаломщиком Константином ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close