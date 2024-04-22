Кваченков Василий Гордеевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
30.01.1915 ст.
Отец: Кваченков Гордей Иванов
Запись №15 Села Карантинного крестьянин Гордей Иванов Кваченков и жена его Анна Алексеева; оба православные
Крещение
03.02.1915 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Николай Иванов Кваченков и девица Александра Гавриилова Кваченкова Таинство крещения совершал священник Виталий Кутлинский с псаломщиком Константином ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно