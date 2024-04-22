Кваченков Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения22.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1888 ст.
Крещение
26.12.1888 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемники и причт не указаны
Рождение ребёнка
20.10.1910 ст.
Сын: Кваченков Константин Павлович
Мать ребёнка: Кваченкова Марфа Иванова
Запись №88 Села Карантинного крестьянин Павел Иоаннов Кваченков и законная жена его Марфа Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
Около ?.05.1913 ст.
Сын: Кваченков Константин Павлович
Мать ребёнка: Кваченкова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кваченкова Марфа Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно