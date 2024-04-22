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Кваченков Павел Иванов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

22.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1888 ст.

Отец: Кваченков Иван Андриянов

Мать: Кваченкова Любовь Лукьянова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
26.12.1888 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемники и причт не указаны
Рождение ребёнка
20.10.1910 ст.

Сын: Кваченков Константин Павлович

Мать ребёнка: Кваченкова Марфа Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №88 Села Карантинного крестьянин Павел Иоаннов Кваченков и законная жена его Марфа Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
Около ?.05.1913 ст.

Сын: Кваченков Константин Павлович

Мать ребёнка: Кваченкова Марфа Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кваченкова Марфа Иванова

Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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