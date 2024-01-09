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Кваченкова Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1910 ст.

Сын: Кваченков Константин Павлович

Отец ребёнка: Кваченков Павел Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №88 Села Карантинного крестьянин Павел Иоаннов Кваченков и законная жена его Марфа Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
Около ?.05.1913 ст.

Сын: Кваченков Константин Павлович

Отец ребёнка: Кваченков Павел Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кваченков Павел Иванов

Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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