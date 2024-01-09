Кваченкова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
20.10.1910 ст.
Сын: Кваченков Константин Павлович
Отец ребёнка: Кваченков Павел Иванов
Запись №88 Села Карантинного крестьянин Павел Иоаннов Кваченков и законная жена его Марфа Иоаннова; оба православные
Рождение ребёнка
Около ?.05.1913 ст.
Сын: Кваченков Константин Павлович
Отец ребёнка: Кваченков Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно