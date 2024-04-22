Кваченков Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения20.10.1910 ст.
Дата смерти22.01.1911 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1910 ст.
Отец: Кваченков Павел Иванов
Мать: Кваченкова Марфа Иванова
Запись №88 Села Карантинного крестьянин Павел Иоаннов Кваченков и законная жена его Марфа Иоаннова; оба православные
Крещение
22.10.1910 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Николай Иванов Кваченков и Пелагея Семенова Кваченкова Таинство крещения совершал Иоанновского монастыря Иеромонах Израиль с дьяконом Матвеем Барановы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1911 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
23.01.1911 ст.