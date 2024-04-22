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Кваченков Константин Павлович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

20.10.1910 ст.

Дата смерти

22.01.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1910 ст.

Отец: Кваченков Павел Иванов

Мать: Кваченкова Марфа Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №88 Села Карантинного крестьянин Павел Иоаннов Кваченков и законная жена его Марфа Иоаннова; оба православные
Крещение
22.10.1910 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Николай Иванов Кваченков и Пелагея Семенова Кваченкова Таинство крещения совершал Иоанновского монастыря Иеромонах Израиль с дьяконом Матвеем Барановы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
22.01.1911 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от простуды
Похороны
23.01.1911 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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