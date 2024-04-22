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(Кваченкова) Анастасия Андриянова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

21.10.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1833 ст.

Отец: Кваченков Андриян Петров

Мать: Кваченкова Матрена Кондратьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №60 Двадцать перовго числа, Астраханского уезда, Карантинного селения у государственного крестьянина Андреяна Петрова Кваченкова и законной жены его Матрены Кондратьевой родилась дочь Анастаси... Показать все
Крещение
29.10.1833 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил Иерей Василий Димитриев Лавров. При крещении был дьячек Алексей Павлов Восприемниками были: того ж селения государственный крестьянин Егор Иванов Дьяконов и ... Показать все
Восприемник
04.11.1856 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Михаил Васильев Кваченков
Смерть
Неизвестно
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