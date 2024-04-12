Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1813
Троицкая церковь с.Гребенки м/к 1802г. зап.№ 22 , ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1199 / нач./ лист № 0802 .
Бракосочетание
С 1824 по 1840
Жена: Кириленко / 1-Й Брак / ?
Покровская церковь с.Гребенки ,вдов согласно записи № 182/728 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1015-584/(нач.) лист № 0984.
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кириченко / Кириленко / Кондрат Дионисимович
Мать ребёнка: Кириленко / 1-Й Брак / ?
В соответствии с записью о смерти м/к 1840г.зап.№26. Покровская церковь с.Гребенки
Бракосочетание
07.02.1843
Покровская церковь м/к 1843г. / зап.№ 11 /, ЦГИКА / Киев / Ф 127-1012-2127 / лист № 033 /.
Рождение ребёнка
11.11.1843
Дочь: Тонковяз Стефанида Деонисимовна
Мать ребёнка: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1843г.,зап.№ 57, ЦГИАК / Киев / , Ф - 0127-1012-2127 лист № 023.
Рождение ребёнка
Около 1846
Рождение ребёнка
06.02.1849
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1849г. лист № 778,зап.№ 12
Рождение ребёнка
16.02.1851
Сын: Кириленко Порфирий Дионисимович
Мать ребёнка: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна
Покровская церковь с.Грибенки м/к-1851г./ зап.№ 18 / ЦГИКА Ф - 127-1012-2662а / лист № 10 /
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Кириленко / Кириченко / Косьма Деонисимович
Мать ребёнка: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна
Покровская церковь с.Гребенки, согласно записи № 14, м/к 1857г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-3082 лист № 30.
Рождение ребёнка
13.01.1857
Сын: Кириленко / Кириченко / Григорий Деонисимович
Мать ребёнка: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна
Покровская церковь м/к 1857г. / зап.№6 / ЦГИКА Ф - 127-1012-3082 / лист № 04 /
Крещение
14.01.1857
м/к 1857г. лист № 600,зап.№ 6. | Godparents:Крестьяне д.Саливонки Гребенской волости помещика Браневицкого : Акелина Кирилловна Лисиченко и Евфросинья Антоновна-жена Павла Павловича Боярчука.
Смерть
Неизвестно