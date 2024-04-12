Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.
Около 1818 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1813

Отец: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Устинья

Гребёнки, Київська область
Троицкая церковь с.Гребенки м/к 1802г. зап.№ 22 , ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1199 / нач./ лист № 0802 .
Бракосочетание
С 1824 по 1840

Жена: Кириленко / 1-Й Брак / ?

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки ,вдов согласно записи № 182/728 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1015-584/(нач.) лист № 0984.
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кириченко / Кириленко / Кондрат Дионисимович

Мать ребёнка: Кириленко / 1-Й Брак / ?

Гребёнки, Київська область
В соответствии с записью о смерти м/к 1840г.зап.№26. Покровская церковь с.Гребенки
Бракосочетание
07.02.1843

Жена: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1843г. / зап.№ 11 /, ЦГИКА / Киев / Ф 127-1012-2127 / лист № 033 /.
Рождение ребёнка
11.11.1843

Дочь: Тонковяз Стефанида Деонисимовна

Мать ребёнка: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1843г.,зап.№ 57, ЦГИАК / Киев / , Ф - 0127-1012-2127 лист № 023.
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Кириленко/кириченко/ Леонтий Дионисимович

Мать ребёнка: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
06.02.1849

Сын: Кириленко / Кириченко Вакула Дионисимович

Мать ребёнка: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1849г. лист № 778,зап.№ 12
Рождение ребёнка
16.02.1851

Сын: Кириленко Порфирий Дионисимович

Мать ребёнка: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Грибенки м/к-1851г./ зап.№ 18 / ЦГИКА Ф - 127-1012-2662а / лист № 10 /
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Кириленко / Кириченко / Косьма Деонисимович

Мать ребёнка: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки, согласно записи № 14, м/к 1857г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-3082 лист № 30.
Рождение ребёнка
13.01.1857

Сын: Кириленко / Кириченко / Григорий Деонисимович

Мать ребёнка: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь м/к 1857г. / зап.№6 / ЦГИКА Ф - 127-1012-3082 / лист № 04 /
Крещение
14.01.1857
Гребёнки, Київська область
м/к 1857г. лист № 600,зап.№ 6. | Godparents:Крестьяне д.Саливонки Гребенской волости помещика Браневицкого : Акелина Кирилловна Лисиченко и Евфросинья Антоновна-жена Павла Павловича Боярчука.
Смерть
Неизвестно
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