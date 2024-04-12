Кириленко / Кириченко Вакула Дионисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко Вакула Дионисимович

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

06.02.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.02.1848
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1848 лист № 778,зап.№ 12. | Godparents:Крестьяне д.Саливонки ; Михаил Авраамович Кравченко и Ивана Рябухи жена - Евдокия Федоровна
Рождение
06.02.1849

Отец: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Мать: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1849г. лист № 778,зап.№ 12
Смерть
Неизвестно
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