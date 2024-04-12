Кириленко / Кириченко / Григорий Деонисимович
Место рождения
Дата рождения13.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1857
Покровская церковь м/к 1857г. / зап.№6 / ЦГИКА Ф - 127-1012-3082 / лист № 04 /
Крещение
14.01.1857
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1857г. /зап.№ 6 / , ЦГИКВ / Киев / Ф - 127-1012-3082 / лист №04 / | Godparents:рестьяне помещика Броницкого : Афанасий Кириллович Лимчимко и Евфросиния Антоновна жена Павла Бая... Показать все
Смерть
Неизвестно