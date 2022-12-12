село Саливонки, село Саливонки, Київська область (на 2018) — Familio

Саливонки

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Гребенковская волость
342. Саливонки, село бывшее владельческое, при речке Ротке, дворов 180, жителей 1695, церковь православная, школа, больница, 4 питейных дома, 2 лавки, водяная мельница, с Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Гребенская волость
Саливонки дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10852Саливонкиселоцентр сільської радир-н Васильківськийсільрада Саливонківська
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