Кириленко / 2-й брак / (Пургина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1818
Бракосочетание
07.02.1843
Покровская церковь м/к 1843г. / зап.№ 11 /, ЦГИКА / Киев / Ф 127-1012-2127 / лист № 033 /.
Рождение ребёнка
11.11.1843
Дочь: Тонковяз Стефанида Деонисимовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1843г.,зап.№ 57, ЦГИАК / Киев / , Ф - 0127-1012-2127 лист № 023.
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Кириленко/кириченко/ Леонтий Дионисимович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Рождение ребёнка
06.02.1849
Сын: Кириленко / Кириченко Вакула Дионисимович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1849г. лист № 778,зап.№ 12
Рождение ребёнка
16.02.1851
Сын: Кириленко Порфирий Дионисимович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Покровская церковь с.Грибенки м/к-1851г./ зап.№ 18 / ЦГИКА Ф - 127-1012-2662а / лист № 10 /
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Кириленко / Кириченко / Косьма Деонисимович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Покровская церковь с.Гребенки, согласно записи № 14, м/к 1857г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-3082 лист № 30.
Рождение ребёнка
13.01.1857
Сын: Кириленко / Кириченко / Григорий Деонисимович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Покровская церковь м/к 1857г. / зап.№6 / ЦГИКА Ф - 127-1012-3082 / лист № 04 /
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно