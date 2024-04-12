Кириленко / Кириченко / Косьма Деонисимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти26.08.1857
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Покровская церковь с.Гребенки, согласно записи № 14, м/к 1857г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-3082 лист № 30.
Смерть
26.08.1857
Причина смерти: В молодом возрасте | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1857г. зап.№ 14, ЦГИАК Ф - 0127-1012-3082 лист № 30.
Похороны
28.08.1857