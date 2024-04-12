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Кириленко / Кириченко / Косьма Деонисимович

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

26.08.1857

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Мать: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки, согласно записи № 14, м/к 1857г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-3082 лист № 30.
Смерть
26.08.1857
Саливонки, Київська область
Причина смерти: В молодом возрасте | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1857г. зап.№ 14, ЦГИАК Ф - 0127-1012-3082 лист № 30.
Похороны
28.08.1857
Саливонки, Київська область
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