Кириченко / Кириленко / Кондрат Дионисимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти11.07.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
В соответствии с записью о смерти м/к 1840г.зап.№26. Покровская церковь с.Гребенки
Смерть
11.07.1840
Причина смерти: В молодом возрасте | Покровская церковь с.Гребенки , м/к 1840г.,зап.№ 26 , ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1957(1) лист № 051.
Похороны
13.07.1840
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1840г. зап.№ 26 , ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1957(1) лист № 051.