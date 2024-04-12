Кириченко / Кириленко / Кондрат Дионисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко / Кириленко / Кондрат Дионисимович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

11.07.1840

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
Около 1837

Отец: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Мать: Кириленко / 1-Й Брак / ?

Гребёнки, Київська область
В соответствии с записью о смерти м/к 1840г.зап.№26. Покровская церковь с.Гребенки
Смерть
11.07.1840
Гребёнки, Київська область
Причина смерти: В молодом возрасте | Покровская церковь с.Гребенки , м/к 1840г.,зап.№ 26 , ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1957(1) лист № 051.
Похороны
13.07.1840
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1840г. зап.№ 26 , ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1957(1) лист № 051.
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