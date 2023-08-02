Кириленко / 1-й брак / ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиДо 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Бракосочетание
С 1824 по 1840
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки ,вдов согласно записи № 182/728 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1015-584/(нач.) лист № 0984.
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кириченко / Кириленко / Кондрат Дионисимович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Гребёнки, Київська область
В соответствии с записью о смерти м/к 1840г.зап.№26. Покровская церковь с.Гребенки
Смерть
До 1854