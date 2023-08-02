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Кириченко/Кириленко/ Павел Васильевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Всилковский уезд д.Обсаровка

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Мать: Кириленко/кириченко/ Марина

Россия Киевская губ.,Всилковский уезд д.Обсаровка
Бракосочетание
До 1802

Жена: Кириленко / Кириченко / Устинья

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
20.12.1807

Дочь: Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья

Саливонки, Київська область
Покровская церковь м/к 1807г.зап.№ 74 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1280(нач.) лист № 0271.
Рождение ребёнка
13.12.1813

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1813г.зап.№ 32 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1363(нач.) лист № 0256.
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья

Гребёнки, Київська область
Троицкая церковь с.Гребенки м/к 1802г. зап.№ 22 , ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1199 / нач./ лист № 0802 .
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Бублик Зиновия Павловна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья

Россия Киевская губ.Васильковский уезд д.Лукершевская
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Кириленко Петр Павлович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья

Яблоновка, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Кириченко/кириленко/ Петр Павлович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Устинья

Гребёнки, Київська область
Смерть
До 1840
Саливонки, Київська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Покровская церковь с.Гребенки согласно записи № 182/745 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127--1015-584 (нач.) лит № 0984.
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