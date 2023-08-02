Бублик (Кириченко /Кириленко/) Зиновия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бублик (Кириченко /Кириленко/) Зиновия Павловна

Место рождения

Россия Киевская губ.Васильковский уезд д.Лукершевская

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Устинья

Россия Киевская губ.Васильковский уезд д.Лукершевская
Бракосочетание
Около 1830

Муж: Скрипка / 1-Й Брак / ?

Саливонки, Київська область
Развод
До 1835

Муж: Скрипка / 1-Й Брак / ?

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кириленко / Кириченко / Мануил / незаконнорожденный /

Отец ребёнка: Скрипка / 1-Й Брак / ?

Саливонки, Київська область
Покровская Церковь с.Гребенки согласно зап.№ 182/728 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1015-584 ,лист № 0984
Рождение ребёнка
10.11.1840

Дочь: Стефанида / незаконнорожденная /

Отец ребёнка: Скрипка / 1-Й Брак / ?

Саливонки, Київська область
Покровская церковь м/к 1840г. / Стр.№ 1116, зап.№48 / ЦГИКА Ф - 127-1012-1957/1 / лист № 026 /
Бракосочетание
31.05.1854

Муж: Бублик / 2-Й Брак / Филипп Федорович

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1854г./ зап.№ 6 / , ЦГИКА Ф - 127-1012-2870 / лист № 023 /
Смерть
Неизвестно
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