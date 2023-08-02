Бублик (Кириченко /Кириленко/) Зиновия Павловна
Место рожденияРоссия Киевская губ.Васильковский уезд д.Лукершевская
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Россия Киевская губ.Васильковский уезд д.Лукершевская
Бракосочетание
Около 1830
Развод
До 1835
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кириленко / Кириченко / Мануил / незаконнорожденный /
Отец ребёнка: Скрипка / 1-Й Брак / ?
Покровская Церковь с.Гребенки согласно зап.№ 182/728 р/с 1840г. ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1015-584 ,лист № 0984
Рождение ребёнка
10.11.1840
Дочь: Стефанида / незаконнорожденная /
Отец ребёнка: Скрипка / 1-Й Брак / ?
Покровская церковь м/к 1840г. / Стр.№ 1116, зап.№48 / ЦГИКА Ф - 127-1012-1957/1 / лист № 026 /
Бракосочетание
31.05.1854
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1854г./ зап.№ 6 / , ЦГИКА Ф - 127-1012-2870 / лист № 023 /
Смерть
Неизвестно