Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти07.08.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1767
Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //
Мать: ?
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда м/к 1851, зап.№ 26 / о смерти /.
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина
Россия Киевская губ.,Всилковский уезд д.Обсаровка
Бракосочетание
До 1780
Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Кириленко / Кириченко / Мин Васильевич
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33 ( запись о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина
Покровская церковь с.Гребенки ,м/к 1810г.лист №285,зап.№ 11 ( о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-12-1320(нач.)
Рождение ребёнка
10.09.1806
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 9127-1012-1263(нач.)
Рождение ребёнка
18.10.1817
Сын: Кириленко/кириченко/ Лукьян Васильевич
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 68,КГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Похороны
07.08.1847
Смерть
07.08.1847
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда м/к 1851г. лист № 921 зап.№ 26.