(Кириленко / Кирилченко /) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения13.12.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.12.1813
Покровская церковь м/к 1813г.зап.№ 32 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1363(нач.) лист № 0256.
Крещение
13.12.1813
Покровская церковь м/к 1813г. /зап.№ 32 / , ЦГИКВ / Киев / Ф - 127-1012-1363(нач.) / лист №0256 / | Godparents:Крестьянка помещика Броницкого : Марфа - Игната Кирилченко жена.
Смерть
Неизвестно