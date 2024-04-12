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(Кириленко / Кирилченко /) Анна Павловна

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

13.12.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1813

Отец: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Устинья

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1813г.зап.№ 32 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1363(нач.) лист № 0256.
Крещение
13.12.1813
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1813г. /зап.№ 32 / , ЦГИКВ / Киев / Ф - 127-1012-1363(нач.) / лист №0256 / | Godparents:Крестьянка помещика Броницкого : Марфа - Игната Кирилченко жена.
Смерть
Неизвестно
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