Кириленко / Кириченко / Устинья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
20.12.1807
Дочь: Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич
Саливонки, Київська область
Покровская церковь м/к 1807г.зап.№ 74 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1280(нач.) лист № 0271.
Рождение ребёнка
13.12.1813
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич
Покровская церковь м/к 1813г.зап.№ 32 , ЦГИАК Ф - 0127-1012-1363(нач.) лист № 0256.
Рождение ребёнка
1813
Троицкая церковь с.Гребенки м/к 1802г. зап.№ 22 , ЦГИАК / Киев / Ф - 0127-1012-1199 / нач./ лист № 0802 .
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Бублик Зиновия Павловна
Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич
Россия Киевская губ.Васильковский уезд д.Лукершевская
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич
Яблоновка, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Кириченко/кириленко/ Петр Павлович
Отец ребёнка: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич
Смерть
После 1840
Похороны
Неизвестно