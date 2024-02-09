село Яблоновка, село Яблоновка, Київська область (на 2018) — Familio

Яблоновка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Езеранская волость
355. Яблоновка, село бывшее владельческое, при реке Роси, дворов 152, жителей 1503, церковь православная, школа, питейный дом, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Езерянская волость
Яблоновка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10614Яблунівкаселоцентр сільської радир-н Білоцерківськийсільрада Яблунівська
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