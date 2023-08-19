Кириленко/Кириченко/ Марина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиДо 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1780
Россия Киевская губ.,Всилковский уезд д.Обсаровка
Бракосочетание
До 1780
Гребёнки, Київська область
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33 ( запись о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович
Покровская церковь с.Гребенки ,м/к 1810г.лист №285,зап.№ 11 ( о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-12-1320(нач.)
Рождение ребёнка
10.09.1806
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 9127-1012-1263(нач.)
Рождение ребёнка
18.10.1817
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 68,КГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Смерть
До 1842
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно