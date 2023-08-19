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Кириленко/Кириченко/ Марина

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

До 1842

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кириченко/кириленко/ Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Россия Киевская губ.,Всилковский уезд д.Обсаровка
Бракосочетание
До 1780

Муж: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Гребёнки, Київська область
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Кириленко / Кириченко / Мин Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33 ( запись о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки ,м/к 1810г.лист №285,зап.№ 11 ( о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-12-1320(нач.)
Рождение ребёнка
10.09.1806

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 9127-1012-1263(нач.)
Рождение ребёнка
18.10.1817

Сын: Кириленко/кириченко/ Лукьян Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 68,КГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Смерть
До 1842
Саливонки, Київська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Саливонки, Київська область