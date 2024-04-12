Кириленко/Кириченко/ Лукьян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко/Кириченко/ Лукьян Васильевич

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

18.10.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1817

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Мать: Кириленко/кириченко/ Марина

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 68,КГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Крещение
18.10.1817
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1419(нач.),м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 68. | Godparents:Крестьянин графа Браницкого д.Саливонки - Василий Швыдченко.
Бракосочетание
После 1835

Жена: Кириленко/кириченко/ Марина

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Лукьяновна

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна

Саливонки, Київська область
Бракосочетание
После 1840

Жена: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
13.04.1841

Дочь: Марфа Лукьяновна

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна

Саливонки, Київська область
ЦГИАК/Киев/ Ф-127-1012-2015,м/к 1841г.
Рождение ребёнка
13.04.1841

Сын: Кириленко/кириченко/ Мартин Лукьянович

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1841г.лист № 8,зап.№ 21,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Рождение ребёнка
02.10.1842

Сын: Кириленко/кириченко/ Роман Лукьянович

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1842г.,лст № 14,зап.№ 24,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2068
Рождение ребёнка
19.01.1851

Сын: Кириленко/кириченко/ Макарий Лукьянович

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1851г.лист № 6,зап.№ 5, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1661(а)
Смерть
Неизвестно
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