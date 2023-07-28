Кириленко/Кириченко/ Макарий Лукьянович
Место рождения
Дата рождения19.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1851
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1851г.лист № 6,зап.№ 5, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1661(а)
Крещение
20.01.1851
Покровская церковь с.Гребенки | Godparents:Крестьяне графа Браницкого д.Саливонки: Прокоп Онуфриевич Стороженко и Евдокия Ставракова - Семиона Ивановича Григоренко-жена
Смерть
Неизвестно