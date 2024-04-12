Кириленко/Кириченко/ Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Лукьяновна
Отец ребёнка: Кириленко/кириченко/ Лукьян Васильевич
Бракосочетание
После 1840
Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
13.04.1841
Дочь: Марфа Лукьяновна
Отец ребёнка: Кириленко/кириченко/ Лукьян Васильевич
ЦГИАК/Киев/ Ф-127-1012-2015,м/к 1841г.
Рождение ребёнка
13.04.1841
Сын: Кириленко/кириченко/ Мартин Лукьянович
Отец ребёнка: Кириленко/кириченко/ Лукьян Васильевич
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1841г.лист № 8,зап.№ 21,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Рождение ребёнка
02.10.1842
Сын: Кириленко/кириченко/ Роман Лукьянович
Отец ребёнка: Кириленко/кириченко/ Лукьян Васильевич
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1842г.,лст № 14,зап.№ 24,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2068
Рождение ребёнка
19.01.1851
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1851г.лист № 6,зап.№ 5, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1661(а)
Смерть
Неизвестно