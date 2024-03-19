Кириленко/Кириченко/ Мартин Лукьянович
Место рождения
Дата рождения13.04.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1841
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1841г.лист № 8,зап.№ 21,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Крещение
13.04.1841
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2),м/к 1841г.лист № 8,зап.№ 21. | Godparents:Крестьяне графа Ксеверия Петровича Браницкого с.Гребенки :Прокопий Ануфриевич Степанов и Семена Григоренко жена - Евдокия ... Показать все
Смерть
Неизвестно