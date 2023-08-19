(Кириленко / Кириченко /) Марфа Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Марфа Лукьяновна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

13.04.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1841

Отец: Кириленко/кириченко/ Лукьян Васильевич

Мать: Кириленко/кириченко/ Марфа Григорьевна

Саливонки, Київська область
ЦГИАК/Киев/ Ф-127-1012-2015,м/к 1841г.
Крещение
13.04.1841
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки, м/к 1841г ЦГИАК/Киев/,Ф - 127-1012-2015 | Godparents:Крестьяне д.Саливонки4 Прокопий Онуфриев Степаненко и Семена Григоренко-жена Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно
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