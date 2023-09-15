(Кириленко / Кириченко /) Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Фекла Васильевна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

10.09.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1806

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Мать: Кириленко/кириченко/ Марина

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 9127-1012-1263(нач.)
Крещение
10.09.1806
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/ Ф - 0127-1012-1263(нач), м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 26. | Godparents:Крестьянка графа Браницкого д.Саливонки - Ульяна Бугаенко
Смерть
Неизвестно
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