Кириленко / Кириченко / Мин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Мин Васильевич

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

18.11.1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Мать: Кириленко/кириченко/ Марина

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33 ( запись о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Похороны
18.11.1810
Саливонки, Київська область
Болезнь - от кори
Смерть
18.11.1810
Саливонки, Київська область
Причина смерти: Болезнь-от кори | Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.лист № 292,зап.№ 33, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
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