(Кириленко / Кириченко /) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти22.02.1810
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Покровская церковь с.Гребенки ,м/к 1810г.лист №285,зап.№ 11 ( о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-12-1320(нач.)
Похороны
22.02.1810
От болезни - корь
Смерть
22.02.1810
Причина смерти: В молодом возрасте-корь | Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.,лист № 285,зап.№ 11, Ф - 0127-1012-1320(нач.)