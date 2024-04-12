(Кириленко / Кириченко /) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Анастасия Васильевна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

22.02.1810

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Кириллович

Мать: Кириленко/кириченко/ Марина

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки ,м/к 1810г.лист №285,зап.№ 11 ( о смерти ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-12-1320(нач.)
Похороны
22.02.1810
Саливонки, Київська область
От болезни - корь
Смерть
22.02.1810
Саливонки, Київська область
Причина смерти: В молодом возрасте-корь | Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.,лист № 285,зап.№ 11, Ф - 0127-1012-1320(нач.)
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