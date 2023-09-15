Кириленко Порфирий Дионисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Порфирий Дионисимович

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Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

16.02.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1851

Отец: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Мать: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Грибенки м/к-1851г./ зап.№ 18 / ЦГИКА Ф - 127-1012-2662а / лист № 10 /
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кириленко Михаил Порфирьевич

Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.06.1888

Сын: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Кириленко Яков Порфирьевич

Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щека Наталья Порфирьевна

Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириленко Поликарп Порфирьевич

Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириленко Максим Порфирьевич

Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна

Смерть
Неизвестно
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