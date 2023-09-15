Кириленко Порфирий Дионисимович
Место рождения
Дата рождения16.02.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1851
Покровская церковь с.Грибенки м/к-1851г./ зап.№ 18 / ЦГИКА Ф - 127-1012-2662а / лист № 10 /
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кириленко Михаил Порфирьевич
Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна
Рождение ребёнка
23.06.1888
Сын: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич
Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Кириленко Яков Порфирьевич
Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щека Наталья Порфирьевна
Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириленко Поликарп Порфирьевич
Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириленко Максим Порфирьевич
Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Павловна
Смерть
Неизвестно