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Кириленко Яков Порфирьевич

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Кириленко Порфирий Дионисимович

Мать: Кириленко Епистимия Павловна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.09.1920

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Яковлевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Кириленко Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Яковлевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.12.1924

Сын: Кириленко Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Яковлевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.02.1927

Сын: Кириленко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Яковлевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.07.1930

Сын: Кириленко Изот Яковлевич

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Яковлевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Дарья Яковлевна

Смерть
Около 1933
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
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