Кириленко Яков Порфирьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Рождение ребёнка
07.09.1920
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Кириленко Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Кириленко Антон Яковлевич
Мать ребёнка: Кириленко Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.12.1924
Сын: Кириленко Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Кириленко Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.02.1927
Сын: Кириленко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Кириленко Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
22.07.1930
Мать ребёнка: Кириленко Дарья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1933
Причина смерти: Болезнь