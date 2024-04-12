Кто наградил 42 А 2 Белорусского фронта ( 479 оминп РГК, 42 А, 2 Белорусского фронта ) Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Даты подвига 05.10.1944 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Номер дела ист. информации 5967 Архив ЦАМО

Кто наградил 48 А 1 Белорусского фронта ( 479 оминп РГК, 48 А, 1 БелФ, 1 Белорусского фронта ) Наименование награды Орден Красной Звезды Даты подвига 24.06.1944 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Номер дела ист. информации 1105 Архив ЦАМО

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