Кириленко Антон Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1923
Дата смерти05.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Военная служба
25.01.1942
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Участие в Западном,Центральном и 1-м Белорусском врю, Ст.лейтенант, ком.взвода управления 6-й батареи 479 отдельного Речинского минометного полка 48А,РГВ
Ранение
14.12.1942
05.08.1942г. Перенес контузию и ранение
Военная награда
05.08.1944
Кто наградил 48 А 1 Белорусского фронта ( 479 оминп РГК, 48 А, 1 БелФ, 1 Белорусского фронта ) Наименование награды Орден Красной Звезды Даты подвига 24.06.1944 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Номер дела ист. информации 1105 Архив ЦАМО
Награжден орденом "Красной Звезды" ,Приказ № 090/н ВС 48А, 1-го БФ
Смерть
05.10.1944
Польша Старое Босево, Варшавского воеводства
Причина смерти: На войне | Последнее место службы 479 аминп 48 А ( 479 аминп, 48 А ) Командир развед.взвода Дата выбытия 05.10.1944 Причина выбытия убит Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. инфор... Показать все
Военная награда
31.10.1944
Кто наградил 42 А 2 Белорусского фронта ( 479 оминп РГК, 42 А, 2 Белорусского фронта ) Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Даты подвига 05.10.1944 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Номер дела ист. информации 5967 Архив ЦАМО
Награжден орденом "Отечественной Войны"-1-й ст., запись № 35120093,Приказ № 108/н ВС 41А 1-го БФ
Вступление в партию
С 1944
1-й БФр ,Кандидат в члены ВКПб, карточка № 7397579