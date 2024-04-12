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Кириленко Антон Яковлевич

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Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

05.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Кириленко Яков Порфирьевич

Мать: Кириленко Дарья Яковлевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
25.01.1942
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Участие в Западном,Центральном и 1-м Белорусском врю, Ст.лейтенант, ком.взвода управления 6-й батареи 479 отдельного Речинского минометного полка 48А,РГВ
Ранение
14.12.1942
05.08.1942г. Перенес контузию и ранение
Военная награда
05.08.1944
Кто наградил 48 А 1 Белорусского фронта ( 479 оминп РГК, 48 А, 1 БелФ, 1 Белорусского фронта ) Наименование награды Орден Красной Звезды Даты подвига 24.06.1944 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Номер дела ист. информации 1105 Архив ЦАМО
Награжден орденом "Красной Звезды" ,Приказ № 090/н ВС 48А, 1-го БФ
Смерть
05.10.1944
Польша Старое Босево, Варшавского воеводства
Причина смерти: На войне | Последнее место службы 479 аминп 48 А ( 479 аминп, 48 А ) Командир развед.взвода Дата выбытия 05.10.1944 Причина выбытия убит Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. инфор... Показать все
Военная награда
31.10.1944
Кто наградил 42 А 2 Белорусского фронта ( 479 оминп РГК, 42 А, 2 Белорусского фронта ) Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Даты подвига 05.10.1944 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Номер дела ист. информации 5967 Архив ЦАМО
Награжден орденом "Отечественной Войны"-1-й ст., запись № 35120093,Приказ № 108/н ВС 41А 1-го БФ
Вступление в партию
С 1944
1-й БФр ,Кандидат в члены ВКПб, карточка № 7397579
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