Кириленко (Овечко) Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиОколо 1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Овечко Яков
Мать: Овечко Елена Марковна
Рождение ребёнка
07.09.1920
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Кириленко Яков Порфирьевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Кириленко Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Кириленко Яков Порфирьевич
Рождение ребёнка
12.12.1924
Сын: Кириленко Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Кириленко Яков Порфирьевич
Рождение ребёнка
10.02.1927
Сын: Кириленко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кириленко Яков Порфирьевич
Рождение ребёнка
22.07.1930
Отец ребёнка: Кириленко Яков Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1979
Похороны
Неизвестно