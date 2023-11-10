Кириленко Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1924
Дата смерти28.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924
Военная служба
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
28.01.1943
ст. Лакшукай
Причина смерти: На войне | Аул располагался в северной части Теучежского района, в междуречье рек Псекупс и Четук, чуть выше их впадения в Кубань. Находился в 12 км к юго-востоку от города Краснодар. ... Показать все