Кириленко Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириленко Андрей Яковлевич

Кириленко Андрей Яковлевич

avatar

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.12.1924

Дата смерти

28.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924

Отец: Кириленко Яков Порфирьевич

Мать: Кириленко Дарья Яковлевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
28.01.1943
ст. Лакшукай
Причина смерти: На войне | Аул располагался в северной части Теучежского района, в междуречье рек Псекупс и Четук, чуть выше их впадения в Кубань. Находился в 12 км к юго-востоку от города Краснодар. ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close