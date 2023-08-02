Овечко (Овечко) Елена Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Кириленко Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Овечко Яков
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Овечко Яков
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Овечко Яков
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Овечко Яков
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Овечко Яков
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Овечко Яков