Овечко (Овечко) Елена Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечко (Овечко) Елена Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Кириленко Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Овечко Яков

Рождение ребёнка
1903

Сын: Овечко Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Овечко Яков

Рождение ребёнка
1904

Сын: Овечко Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Овечко Яков

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Овечко Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Овечко Яков

Рождение ребёнка
1907

Сын: Овечко Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Овечко Яков

Рождение ребёнка
1909

Сын: Овечко Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Овечко Яков

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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