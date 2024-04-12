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Овечко Максим Яковлевич

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

06.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Овечко Яков

Мать: Овечко Елена Марковна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна

Рождение ребёнка
24.09.1937

Сын: Овечко Евгений Максимович

Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна

Военная служба
С 23.08.1941 по 06.06.1963
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ , Ф - 7813-251233-2
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечко Анна Федоровна

Смерть
06.06.1943
Молдавановка, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
1943
Молдавановка, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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