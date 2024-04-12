Овечко Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти06.06.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Овечко Яков
Мать: Овечко Елена Марковна
Рождение ребёнка
17.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна
Рождение ребёнка
24.09.1937
Сын: Овечко Евгений Максимович
Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна
Военная служба
С 23.08.1941 по 06.06.1963
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ , Ф - 7813-251233-2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овечко Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овечко Анна Федоровна
Смерть
06.06.1943
Похороны
1943