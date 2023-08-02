Овечко (Овечко (Лубенец)) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овечко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
24.09.1937
Сын: Овечко Евгений Максимович
Отец ребёнка: Овечко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овечко Максим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947