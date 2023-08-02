Овечко (Овечко (Лубенец)) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечко (Овечко (Лубенец)) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овечко Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
24.09.1937

Сын: Овечко Евгений Максимович

Отец ребёнка: Овечко Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овечко Максим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечко Максим Яковлевич

Смерть
1947
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