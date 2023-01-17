Новоджерелиевская
Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
772Новоджерелиевская станицана прав. берегу р. Кирпили10548952014221588малороссыправославныеЦерковь православная 1, училище мужское 1. Маслобойня 1, кожевенный завод 1, мыловаренный 1, лавок с красным товаром 4, бакалейная 1, кузница 1, питейных заведений 2, мел Показать все III. На прочих смежных землях
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159398Новоджерелиевскаястаница45°46'00"38°41'00"L-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
3610410101ст-ца Новоджерелиевская#Н/Д