станица Новоджерелиевская, станица Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Новоджерелиевская

Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Екатеринодарский уезд
772Новоджерелиевская станицана прав. берегу р. Кирпили10548952014221588малороссыправославныеЦерковь православная 1, училище мужское 1. Маслобойня 1, кожевенный завод 1, мыловаренный 1, лавок с красным товаром 4, бакалейная 1, кузница 1, питейных заведений 2, мел Показать все III. На прочих смежных землях

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Брюховецкий район
159398Новоджерелиевскаястаница45°46'00"38°41'00"L-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Брюховецкий муниципальный район, Новоджерелиевское сельское поселение
3610410101ст-ца Новоджерелиевская#Н/Д
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